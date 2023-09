Tennis Gauff stürmt ins Halbfinale der US Open Von dpa | 05.09.2023, 19:37 Uhr | Update vor 1 Std. Coco Gauff Foto: Manu Fernandez/AP/dpa up-down up-down

Coco Gauff ist der amerikanische Liebling bei den US Open. Erstmals zieht die 19-Jährige in New York ins Halbfinale ein - auch weil ihre Gegnerin mit sich selbst hadert.