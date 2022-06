Coco Gauff steht im Achtelfinale des WTA-Turniers in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm WTA-Turnier Gauff komplettiert Achtelfinale - Pliskova im Viertelfinale Von dpa | 15.06.2022, 15:33 Uhr

Coco Gauff ist als letzte Spielerin beim Rasentennis-Turnier in Berlin in das Achtelfinale eingezogen. Die French-Open-Finalistin setzte sich bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung in einem US-Duell gegen Ann Li mit 6:2, 7:6 (7:2) durch.