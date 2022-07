Behält Jonas Vingegaard (M) aus Dänemark das Gelbe Trikot bis zum Schluss? Foto: Daniel Cole/AP/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Cole up-down up-down Frankreich-Rundfahrt Fünf Fragen zur 109. Tour de France Von dpa | 18.07.2022, 05:19 Uhr

Drei schwere Etappen in den Pyrenäen, am vorletzten Tag noch das Einzelzeitfahren und dann ist Paris schon in Sicht. Wer holt den Gesamtsieg? Und was ist für die deutschen Radprofis noch möglich?