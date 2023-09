Formel 1 Frust bei Ferrari vor Heimspiel: „Muss nicht Karaoke singen“ Von dpa | 01.09.2023, 06:16 Uhr | Update vor 39 Min. Charles Leclerc Foto: David Davies/PA Wire/dpa up-down up-down

Weltmeister? Wird Ferrari auch in diesem Jahr nicht. Der Druck beim italienischen Formel-1-Traditionsteam wächst. Was ist beim Heimspiel in Monza drin?