Der ehemalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat sich bei einem Leichtathletik-Wettkampf mit Rang drei begnügen müssen. Die Kugel des Leipzigers landete beim Werfertag in Thum in Sachsen bei 19,91 Metern. Der Sieg ging an den Briten Scott Lincoln, der mit 20,59 Metern gewann.