Frankreich-Rundfahrt Froome bei der Tour dabei - Zabel nicht im Aufgebot 22.06.2022

Der viermalige Gesamtsieger Chris Froome steht bei der am 1. Juli beginnenden Tour de France an der Startlinie. Der Brite wurde in das achtköpfige Aufgebot des Rennstalls Israel-PremierTech berufen.