Jan Frodeno Foto: Daniel Karmann/dpa Triathlon Frodeno siegt bei 70.3-Rennen in Andorra Von dpa | 02.07.2023, 13:22 Uhr

In der Vorbereitung auf die Ironman-WM im September hat der dreimalige Weltmeister Jan Frodeno in seiner Wahlheimat Andorra ein 70.3-Rennen gewonnen. Der 41 Jahre alte Triathlet setzte sich über die halb so lange Ironman-Distanz durch.