Hat das Viertelfinale in Straßburg verpasst: Anna-Lena Friedsam. Tennis Friedsam verpasst Viertelfinale in Straßburg Von dpa | 18.05.2022, 22:34 Uhr

Anna-Lena Friedsam ist beim Tennis-Turnier in Straßburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor am Mittwoch gegen die an Nummer vier gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 5:7.