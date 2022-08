Freistilschwimmer Lukas Märtens in Aktion. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa FOTO: Andrew Medichini up-down up-down Titelkämpfe in Rom Freistilschwimmer Märtens über 200 Meter ohne Medaille Von dpa | 15.08.2022, 18:36 Uhr

Lukas Märtens hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom seine zweite Medaille verpasst. Der 20-Jährige schlug über 200 Meter Freistil in 1:46,80 Minuten als Siebter an.