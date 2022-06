ARCHIV - Turn-Trainerin Gabriele Frehse will erst nach dem juristischen Verfahren wieder am OSP arbeiten. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Peter Endig Turnen Frehse will bis Verfahrensende nicht am OSP arbeiten Von dpa | 15.06.2022, 15:14 Uhr

Die mit Schikanevorwürfen von ehemaligen Schützlingen konfrontierte Turn-Trainerin Gabriele Frehse will bis zum endgültigen Abschluss ihres Arbeitsgerichtsverfahrens nicht am Olympiastützpunkt in Chemnitz arbeiten.