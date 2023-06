Rickie Fowler Foto: George Walker IV/AP/dpa up-down up-down US Open Fowler und Clark führen - McIlroy einen Schlag dahinter Von dpa | 18.06.2023, 05:38 Uhr

Ein Duo an der Spitze, Rory McIlroy auf Rang drei nur einen Schlag zurück: Der Schlusstag bei den US Open verspricht große Spannung. Auch der Weltranglistenerste ist noch in Reichweite für den Sieg.