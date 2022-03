Russland-Rennen FOTO: KIRILL KUDRYAVTSEV Krieg in der Ukraine Formel 1 streicht Russland komplett aus Rennkalender Von dpa | 03.03.2022, 13:27 Uhr | Update vor 32 Min.

Die Formel 1 wird künftig nicht mehr in Russland fahren. In der vergangenen Woche hatte die Königsklasse des Motorsports als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine zunächst nur den Grand Prix von Russland in Sotschi in diesem Jahr gestrichen.