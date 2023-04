Der Start beim Großen Preis von Aserbaidschan im Jahr 2022. Durch neue Regeln im Sprint könnte es in diesem Jahr hier zu brenzligen Situationen kommen. Foto: imago images/HochZwei up-down up-down Schon ab diesem Wochenende Neues Sprintformat in der Formel 1: Rennwochenenden sollen jetzt noch spannender werden und | 26.04.2023, 19:22 Uhr Von Patrick Kern dpa | 26.04.2023, 19:22 Uhr

Die Formel 1 will schon an diesem Wochenende in Baku mit einem neuen Format für mehr Show und Spannung sorgen. Das birgt aber auch erhöhte Risiken. So verändert sich das Rennwochenende.