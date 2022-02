Team Haas FOTO: James Gasperotti Wegen Angriff auf Ukraine Formel 1 fährt nicht in Russland - Haas prüft Optionen Von dpa | 25.02.2022, 13:31 Uhr | Update vor 3 Std.

Für die Formel 1 ist ein Grand Prix in Russland 2022 „unmöglich“. Deshalb soll in Sotschi nicht gefahren werden. Mick Schumachers Haas-Team steckt in einem besonderen Spannungsfeld.