Motorsport Formel 1 ändert Format bei Sprint-Wochenenden Von dpa | 25.04.2023, 19:06 Uhr

In der Formel 1 gibt es einschneidende Änderungen am Zeitplan. Schon in Baku soll die Reform greifen.