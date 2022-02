FIVB FOTO: Frank Molter Volleyball-Weltverband FIVB: Unveränderte Position zu WM in Russland Von dpa | 24.02.2022, 19:24 Uhr | Update vor 47 Min.

Der Volleyball-Weltverband FIVB will auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine an der Männer-WM in diesem Jahr in Russland festhalten.