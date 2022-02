Fis FOTO: Swen Pförtner Ski-Weltverband Fis sagt alle noch ausstehenden Weltcups in Russland ab Von dpa | 25.02.2022, 20:07 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Ski-Weltverband Fis hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt.