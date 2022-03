Paul Schockemöhle FOTO: Bernd Wüstneck Ukraine-Krieg Ex-Reiter Schockemöhle zahlt Reise und Hotel für Flüchtlinge Von dpa | 11.03.2022, 05:53 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Pferdehändler Paul Schockemöhle kümmert sich um mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine. „Wir haben 80 Personen von der ukrainisch-polnischen Grenze abgeholt“, berichtete Schockemöhle der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Es seien „alles Frauen mit relativ kleinen Kindern. Wir haben sie in Neustadt-Glewe im Hotel untergebracht.“ In der Nähe betreibt der ehemalige Springreiter das Gestüt Lewitz. Auf der Anlage in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten häufiger Menschen aus der Ukraine.