Turn-Weltmeisterschaft Europameisterin Seitz verpasst Medaille knapp Von dpa | 05.11.2022, 18:02 Uhr

Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz hat bei der Turn-WM in Liverpool eine Medaille an ihrem Paradegerät knapp verpasst. Als fünfte Starterin in der M&S Bank Arena in die Entscheidung an den beiden Holmen gegangen, belegte die Stuttgarterin am Samstag mit 14,366 Punkten und einer D-Note von 6,1 den vierten Platz.