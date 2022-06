Das Freiwasser-Schwimmen erfordert vor allem in Sachen Nahrung logistische Hürden. Foto: Uncredited/AP/dpa FOTO: Uncredited up-down up-down Schwimm-WM in Budapest Essen im Bus: Problem Nahrung bei Freiwasser-Assen Von dpa | 29.06.2022, 13:39 Uhr

Sehr früh aufstehen, aus der Stadt an den See fahren und dann sportliche Höchstleistungen vollbringen: Die Logistik am frühen Morgen stellt die Freiwasserschwimmerinnen mitunter vor Probleme.