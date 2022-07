Geher Christopher Linke wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down WM in Eugene Erster Corona-Fall im deutschen Leichtathletik-Team Von dpa | 21.07.2022, 23:25 Uhr

Bei der Leichtathletik-WM in Eugene gibt es den ersten Corona-Fall im deutschen Team. Geher Christopher Linke ist nach einem positiven Test in Quarantäne und kann in der Nacht zu Montag nicht im 35-Kilometer-Gehen antreten.