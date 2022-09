Skipisten werden beschneit Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Wintersport Energiekrise: Wie hart werden die Einschnitte? Von dpa | 28.09.2022, 11:08 Uhr

Slalom in Garmisch, Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf, Bobrennen in Winterberg. Dafür braucht es auch viel Energie. Doch die ist nun extrem teuer. Wie hart werden die Einschnitte für den Wintersport?