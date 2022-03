Vanessa Voigt FOTO: Roman Koksarov Biathlon Endlich auf dem Podium: Vanessa Voigt überrascht sich selbst Von dpa | 11.03.2022, 16:52 Uhr | Update vor 38 Min.

So schnell hat sich Vanessa Voigt den Durchbruch gar nicht zugetraut. Die Thüringerin schafft es in Estland erstmals in ihrer Karriere auf das Biathlon-Podest.