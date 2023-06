Louisa Lippmann Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Beachvolleyball EM-Gegnerinnen für Duos um Lippmann/Ludwig stehen fest Von dpa | 21.06.2023, 23:14 Uhr

Die ersten Gegner der fünf deutschen Beachvolleyball-Teams bei der EM in Wien (2. bis 6. August) stehen fest. Wie die Auslosung in der österreichischen Hauptstadt ergab, trifft Laura Ludwig, die Olympiasiegerin von 2016, mit ihrer Mitspielerin Louisa Lippmann in Pool B zunächst auf das finnische Duo Niina Ahtiainen/Taru Lahti-Liukkonen.