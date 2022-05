Patrick Esume, Chef der European League of Football (ELF). Foto: Michael Schwartz/dpa FOTO: Michael Schwartz American Football ELF-Chef Esume: „Beste Liga auf dieser Seite des Planeten“ Von dpa | 14.05.2022, 09:43 Uhr

Schon vor dem Start in die zweite Saison stehen drei weitere Teams fest. 2023 werden Mailand, Zürich und das ungarische Szekesfehervar in der European League of Football vertreten sein. Aktuell wird der Nachfolger der Frankfurt Galaxy gesucht.