ARCHIV - Klamotten von Fußball-Clubs sind bei der Darts-WM in Frankfurt nicht erwünscht. Foto: Arne Dedert/dpa FOTO: Arne Dedert Darts-WM Eintritt verboten: Eintracht-Fans müssen Kleidung überkleben Von dpa | 17.06.2022, 06:19 Uhr

Fußballfans von Eintracht Frankfurt wären am Donnerstagabend gerne in ihren Europapokalsieger-Klamotten zur Darts-Team-WM gegangen - doch das ließ der Weltverband PDC in der Eissporthalle am Bornheimer Hang in Frankfurt am Main nicht zu.