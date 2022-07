Dänemark feiert sich und den Tour-Start. Foto: Thibault Camus/AP/dpa FOTO: Thibault Camus up-down up-down Tour de France Eine Nation auf zwei Rädern: Dänemark feiert den Tour-Start Von dpa | 01.07.2022, 07:54 Uhr

Die Tour de France startet in diesem Jahr so weit nördlich wie noch nie. In Dänemark feiert man einen Grand Départ ohne Beschränkungen und mit dementsprechend großen Menschenmassen.