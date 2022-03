Linn Kazmaier und Leonie Walter FOTO: Jens Büttner Weitere-sportarten Ein Zimmer, sechs Medaillen Von dpa | 09.03.2022, 16:48 Uhr | Update vor 15 Min.

Bei ihnen sammeln sich immer mehr Medaillen an! Die 15-jährige Linn Kazmaier und die 18-jährige Leonie Walter holen bei den Paralympischen Spielen eine Medaille nach der nächsten. Die beiden jungen Athletinnen übernachten dort in China in einem gemeinsamen Zimmer. Ihre Sammlung bisher: Bronze, Bronze, Bronze, Silber, Silber, Gold.