Der ehemalige Wasserball-Bundestrainer Petar Porobic ist tot. Der Montenegriner starb im Alter von 66 Jahren, wie der Wasserball-Verband seines Heimatlandes auf seiner Internetseite bestätigte. Porobic hatte zuletzt die Wasserballer Chinas trainiert. Er starb am Montag auf dem Rückflug von den Asienspielen im chinesischen Hangzhou, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Demnach hatte Porobic während des Fluges über Unwohlsein geklagt, das Flugzeug musste schließlich notlanden.

Von Oktober 2021 bis Oktober 2022 hatte Porobic das deutsche Männer-Nationalteam trainiert. 2005 gewann er als Chefcoach von Serbien und Montenegro den WM-Titel. Der Deutsche Schwimm-Verband trauere „um einen ausgewiesenen Wasserballexperten und eine starke Persönlichkeit“, wie der DSV auf seiner Internetseite in einer Mitteilung schrieb. Das montenegrinische Staatsfernsehen RTCG meldete mit Berufung auf Montenegros Wasserball-Verband, dass an diesem Donnerstag in Herceg Novi eine Gedenkfeier stattfinden soll.