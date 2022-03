Lena Dürr FOTO: PONTUS LUNDAHL Ski alpin Trotz Führung: Ski-Ass Dürr verpasst Weltcup-Podium in Are Von dpa | 12.03.2022, 14:59 Uhr | Update vor 14 Min.

Beim Weltcup in Are sieht es gut aus für Lena Dürr. Wie schon bei Olympia. Doch am Ende reicht es nicht für das deutsche Ski-Ass - wie bei Olympia.