Tischtennis-China Foto: Joaquim Ferreira/dpa up-down up-down Tischtennis Düsseldorf und Saarbrücken planen Tischtennis-Spiel in China Von dpa | 06.06.2023, 16:03 Uhr

Die beiden besten deutschen Tischtennis-Clubs Borussia Düsseldorf und 1. FC Saarbrücken wollen möglichst noch in diesem Jahr ein Bundesliga-Spiel in China austragen. Das bestätigte der Düsseldorfer Manager Andreas Preuß in einem Interview des Fachmagazins „tischtennis“.