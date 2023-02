Selin Oruz Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Hallenhockey Düsseldorf und Alster bestreiten Finale der Frauen Von dpa | 04.02.2023, 16:04 Uhr

Die Frauen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster bestreiten das Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main.