Lena Dürr Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa up-down up-down Ski alpin Dürr mit neuer Überzeugung: „Weltcup-Sieg das große Ziel“ Von dpa | 16.11.2022, 07:25 Uhr

Deutschlands beste Slalom-Fahrerin Lena Dürr will den nächsten Meilenstein in ihrer Alpin-Karriere erreichen. „Ein Weltcup-Sieg ist das große Ziel“, sagte die 31 Jahre alte Technikerin vor dem ersten Torlauf der Saison am Samstag im finnischen Levi.