DTB will sich mit Hamburg um Zwischenrunde bewerben

Der Deutsche Tennis Bund will sich nach Angaben des „Hamburger Abendblatts“ mit dem Hamburger Rothenbaum als Austragungsort um die Ausrichtung einer Zwischenrunden-Gruppe im Davis Cup bewerben. Das berichtete die Tageszeitung am Sonntag auf ihrer Homepage. Der Verband habe sich gemeinsam mit dem österreichischen Promotor Emotion Group beworben, der in Deutschland auch die Tennis-Turniere in Stuttgart (Herren) und Berlin (Damen) veranstaltet.