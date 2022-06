dpatopbilder - Die deutschen Tennis-Damen um Angelique Kerber treffen am 11./12. November auf Kroatien. Foto: Michel Euler/AP/dpa FOTO: Michel Euler Tennis DTB-Damen in Billie-Jean-King-Cup-Relegation in Kroatien Von dpa | 16.06.2022, 16:12 Uhr

Die deutschen Tennis-Damen müssen in der Relegation des Billie Jean King Cups in Kroatien antreten. Das ergab die Auslosung in London. Die Partie findet am 11./12. November statt.