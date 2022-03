Daniil Medwedew FOTO: Mark J. Terrill ATP-Turnier in Indian Wells Drittrunden-Aus: Medwedew verliert Platz eins wieder Von dpa | 14.03.2022, 21:56 Uhr | Update vor 35 Min.

Daniil Medwedew hat sich nicht lange über Platz eins in der Tennis-Weltrangliste freuen können. Nach seinem Aus in der dritten Runde von Indian Wells wird der Russe am kommenden Montag wieder von Novak Djokovic als Branchenprimus abgelöst.