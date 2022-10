Alba Berlin - MHP Riesen Ludwigsburg Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Euroleague Dritter Sieg - Alba Berlin deklassiert Panathinaikos Athen Von dpa | 19.10.2022, 22:02 Uhr

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague gewonnen. Am Mittwochabend ließ der ersatzgeschwächte Basketball-Bundesligist dem griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen vor 9.055 Zuschauern dank einer starken Defensivleistung beim 94:65 (43:33) keine Chance. Alba bleibt damit verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Tamir Blatt mit 15 Punkten.