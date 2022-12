Isabell Werth Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Pferdesport Dressur: Werth gewinnt zum siebten Mal Kür in Frankfurt Von dpa | 18.12.2022, 13:10 Uhr

Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat am Sonntag zum siebten Mal in ihrer Karriere die Kür beim internationalen Reitturnier in Frankfurt gewonnen.