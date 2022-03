Basketball FOTO: Andreas Gora Basketball-Bundesliga Drei neue Spieltermine für Hamburgs Bundesliga-Basketballer Von dpa | 29.03.2022, 09:41 Uhr | Update vor 49 Min.

Die Basketball-Bundesliga hat die Termine der Hamburg Towers im Saisonendspurt festgelegt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, spielt das Team von Trainer Padro Calles am 24. April gegen den FC Bayern München (18.00 Uhr), am 29. April bei Alba Berlin (19.00 Uhr) und am 1. Mai bei den Syntainics MBC Weißenfels (18.00 Uhr). Noch offen ist der Termin des Nachholspiels gegen Brose Bamberg. Diese Partie soll bis zum 10. Mai ausgetragen werden.