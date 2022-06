Der Präsident des DOSB, Thomas Weikert, spricht bei einer Konferenz im Bundesinnenministerium. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder Sportpolitik DOSB will Menschenrechte im Sport in die Satzung aufnehmen Von dpa | 14.06.2022, 17:41 Uhr

Der Deutsche Olympische Sportbund will die Menschenrechte bei der Mitgliederversammlung im Dezember verbindlich in seine Satzung aufnehmen. Dies kündigte DOSB-Präsident Thomas Weikert bei der Konferenz „Sport und Menschenrechte“ des Bundesinnenministeriums in Berlin an.