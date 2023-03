Doll Foto: Petr David Josek/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Biathlon Doll sprintet auf Platz drei - Rekordsieg für Bö Von dpa | 16.03.2023, 16:32 Uhr

Benedikt Doll sichert sich beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo Platz drei. Am Schießstand läuft es perfekt, in der Loipe auch. Dominator Johannes Thingnes Bö holt den nächsten Rekord.