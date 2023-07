Gina Lückenkemper Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Leichtathletik DLV nominiert weitere 20 Starter für WM in Budapest Von dpa | 13.07.2023, 10:58 Uhr | Update vor 34 Min.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat Titelverteidigerin Malaika Mihambo trotz ihrer Verletzung für den Weitsprung bei der Weltmeisterschaft vom 19. bis 27. August in Budapest nominiert. Die 29 Jahre alte WM-Siegerin von 2019 und 2022 von der LG Kurpfalz hatte sich bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Kassel einen Muskelfaserriss zugezogen.