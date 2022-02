Konstanze Klosterhalfen FOTO: Michael Kappeler Weitere-sportarten DLV: Lauf-Ass Klosterhalfen beendet Hallensaison vorzeitig Von dpa | 22.02.2022, 13:50 Uhr | Update vor 7 Std.

Wegen Schmerzen im linken Oberschenkel muss die deutsche Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen ihre Hallensaison vorzeitig beenden. Die 25-Jährige startet daher weder bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig noch bei der Hallen-WM in Belgrad, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Dienstag mit. Die Schmerzen würden die Mittelstreckenläuferin des TSV Bayer 04 Leverkusen beim Training behindern.