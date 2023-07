Novak Djokovic Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa up-down up-down Tennis Djokovic sagt Teilnahme an Turnier in Toronto ab Von dpa | 24.07.2023, 08:43 Uhr | Update vor 34 Min.

Eine Woche nach seiner Final-Niederlage in Wimbledon gegen den Spanier Carlos Alcaraz hat Tennisstar Novak Djokovic seine Teilnahme am ATP-Turnier in Toronto Anfang August abgesagt. Er benötige eine zusätzliche Pause.