Tennis Djokovic sagt für Masters-Turnier in Madrid ab Von dpa | 22.04.2023, 15:55 Uhr

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird nicht am Masters-1000-Turnier in Madrid in der kommenden Woche teilnehmen. Der 35 Jahre alte Serbe sagte für das Sandplatz-Event aus gesundheitlichen Gründen ab, wie die Veranstalter mitteilten.