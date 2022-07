Trotz Wimbledon-Sieg im ATP-Ranking abgerutscht: Novak Djokovic. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa FOTO: Gerald Herbert up-down up-down Tennis-Weltrangliste Djokovic rutscht im Ranking ab - Federer nicht mehr gelistet Von dpa | 11.07.2022, 08:04 Uhr

Trotz seines vierten Wimbledon-Titelgewinns in Serie ist Novak Djokovic in der Tennis-Weltrangliste so weit abgerutscht wie seit knapp vier Jahren nicht mehr.