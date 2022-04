Steht in seiner Heimat im Endspiel: Novak Djokovic. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa FOTO: Darko Vojinovic Tennis in Belgrad Djokovic erreicht erstes Finale in diesem Jahr Von dpa | 23.04.2022, 16:30 Uhr

Dank des dritten Dreisatz-Siegs in Serie kann sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in seiner serbischen Heimat seinen ersten Tennis-Titel in diesem Jahr sichern.