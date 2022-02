Novak Djokovic FOTO: Darko Vojinovic Tennis Djokovic 361 Wochen Nummer eins - Wechsel an Tennis-Spitze? Von dpa | 21.02.2022, 10:41 Uhr | Update vor 2 Std.

Novak Djokovic geht in seine 361. Woche als Nummer eins der Tennis-Welt. Er könnte die Spitzenposition in den kommenden Tagen aber an Daniil Medwedew verlieren.