Weltmeisterschaft in Astana Ding Liren gleicht bei Schach-WM aus Von dpa | 16.04.2023, 16:08 Uhr

Der Chinese Ding Liren hat bei der Schach-WM in der sechsten Partie ausgeglichen. Der 30-Jährige entschied das Duell in Astana mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi (32) in 44 Zügen für sich. Damit steht es zwischen den beiden Großmeistern 3:3.