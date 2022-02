Big-Wave-Surfen FOTO: Armando Franca dpa-Interview „Dieses Gefühl ist voll geil“: Comeback von Surfer Steudtner Von dpa | 26.02.2022, 05:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Sebastian Steudtner zählt zu den besten Big-Wave-Surfern der Welt. Nach langer Verletzungspause hat er am Freitag in Portugal sein Comeback in bis zu 20 Meter hohen Wellen gegeben.